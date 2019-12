Dacia Duster: arriva il Tce, basse emissioni e tanta tecnologia

di Massimo Germinario

Dacia - che vuole chiudere il 2019 confermandosi fra i primi 10 brand del mercato grazie al +40% di vendite - non sarà più una scelta solo di chi cerca la combinazione più interessante fra convenienza e qualità.

Sembra questo il messaggio legato alla scelta di dotare il bestseller della casa rumena, il Duster, con uno dei motori più avanzati del gruppo Renault, l’1.0 tre cilindri benzina TCe da 100 CV. Un propulsore che va a sostituire l’1.6 SCe 115 e che nonostante la piccola cubatura (per limitare le emissioni e i consumi) vanta una potenza adeguata per buona parte della clientela del Suv Dacia.

Grazie a soluzioni come il turbocompressore con wastegate a comando elettrico, il collettore di scarico parzialmente integrato alla testata e la distribuzione a singola fasatura variabile idraulica in aspirazione, il TCe 100 taglia del 15% le emissioni di CO2 e i consumi rispetto al motore che sostituisce, offrendo una alternativa di ingresso in una gamma che include, per i benzina, il 1.3 TCe FAP da 130 e 150cv (sia 4x2 sia 4x4).

Disponibile su tutti gli allestimenti, dall’Access fino alla Serie Speciale Techroad, da inizio 2020 il TCe 100 sarà disponibile anche con alimentazione GPL, in sostituzione dell’attuale SCe 1.6.

Offerto solo in combinazione con il cambio manuale a 5 rapporti il nuovo TCe, nonostante i 15 cavalli in meno rispetto al motore che sostituisce, offre valori di coppia superiori ai regimi inferiori (a 1700 giri è già disponibile il 95% dei 160 Nm), con un comportamento dinamico migliore.

In alcune condizioni - a pieno carico o in salite particolarmente impegnative - il piccolo tre cilindri fatica un pò a riprendere velocità, ma nei tragitti autostradali o negli spostamenti cittadini, la risposta non fa rimpiangere troppo gli altri motori Duster.

Peraltro, grazie ad angoli d’attacco interessanti, il Suv made in Romania riesce a cavarsela agevolmente anche in situazioni impegnative, anche senza le quattro ruote motrici.

Il tutto con consumi che - nella vita reale - si mantengono agevolmente intorno ai 16-17 km/litro.

A bordo si confermano i passi in avanti emersi con la nuova generazione del Suv Dacia: lo spazio a bordo - nonostante dimensioni contenute (4,34 m) - è notevole e le finiture non fanno rimpiangere troppo modelli con listini più impegnativi.

Anche l’infotainment, che pure non ha un look modernissimo, in realtà grazie al Media Nav Evolution collegando Android Auto o Apple CarPlay via USB offre abbinamenti immediati e fluidi con gli smartphone più diffusi.

Naturalmente - come da tradizione Dacia - il piccolo TCe gioca le sue carte migliori sul fronte del listino con un prezzo di attacco per la versione Access di appena 12.200 euro. Ma per una dotazione accettabile bisogna salire agli allestimenti Essential o Comfort, mentre per i più esigenti sono disponibili le Prestige o la Serie Speciale Techroad. Che con un prezzo di 17.100 euro, offre di serie praticamente tutto quello che si può desiderare da un Duster (clicca qui per il video).