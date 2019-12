L’ibridazione benzina/elettrico ricaricabile proposta da DS Automobiles, rappresenta una delle tecnologie di nuova generazione più all'avanguardia. Con i suoi tre motori, un blocco benzina turbocompresso e due motori elettrici, per una potenza combinata di 300 cavalli, DS 7 Crossback E-Tense 4x4 riporta l’ auto francese a livelli di riferimento per tecnologia e raffinatezza.

DS 7 Crossback E - Tense 4x4 propone 300 cavalli e 4 ruote motrici, fino a 58 chilometri di autonomia con propulsione 100% elettrica, 30 grammi di CO2 emessi per chilometro percorso, e un consumo medio di 1,3 litri di benzina per 100 chilometri (secondo il nuovo ciclo di omologazione WLTP). Questa tecnologia sviluppata in Francia trova spazio nel più raffinato dei SUV del segmento. Il motore PureTech da 200 cavalli è abbinato a due motori elettrici da 110 cavalli nella parte anteriore e 112 cavalli nella parte posteriore.

Il tutto è completato da un cambio automatico a otto rapporti, per una potenza combinata di 300 cavalli e una coppia di 520 Nm ripartiti da una trasmissione a 4 ruote motrici. Lo 0-100 km/h è coperto in 5,9 secondi, i 1.000 metri con partenza da fermo si raggiungono in 25,9 secondi.

Il conducente può scegliere diverse modalità di guida, per utilizzare a pieno la coppia o per viaggiare in modalità emissioni zero, che permette di percorrere fino a 58 chilometri (WLTP) in modalità elettrica grazie alla batteria da 13,2 kWh. In questa modalità DS 7 Crossback E - Tense 4x4 può raggiungere la velocità di 135 km/h. Vengono anche proposte le modalità ibrido, sport’e 4 ruote motricì.

L’ibrido ricaricabile DS 7 Crossback E - Tense 4x4 permette di ricaricare la batteria da 0 a 100% su una specifica wallbox da 32A in due ore. La batteria si ricarica anche durante la guida, grazie a un sistema evoluto di rigenerazione dell’energia, che ha permesso a DS di conquistare diversi titoli in Formula E. Grazie al posizionamento di motori e batteria, DS 7 Crossback E - Tense 4x4 può offrire un’abitabilità assolutamente identica agli altri modelli della gamma. Lo stile carismatico e la raffinatezza tipiche di DS Automobiles si ritrovano anche nella scelta unica dei materiali, come l’Alcantara, la pelle goffrata o la nappa, e i segni identitari forti come le cuciture «Point Perle» e la lavorazione «Guillochè Clous de Paris».

DS 7 Crossback E - Tense 4x4 è disponibile in una nuova tinta Grigio Cristallo e interni Ispirazione DS RIVOLI Grigio Roccia. Ma la tecnologia non si limita alla propulsione. DS 7 Crossback E - Tense 4x4 propone DS Connected Pilot, guida autonoma di livello 2, DS Active Scan Suspension, l’ammortizzamento pilotato, DS Park Pilot, che parcheggia l’ auto autonomamente (disponibile dal secondo semestre 2020), o DS Safety, che riunisce tutti gli elementi di sicurezza necessari alla guida odierna.

Prezzi da 39.300 euro, salvo agevolazioni