Nissan Qashqai DIG-T 160: scatto, relax e sicurezza garantiti

di Sergio Casagrande

Qashqai continua a costituire una delle proposte più interessanti di Nissan e si mantiene tra i crossover più venduti. Nel segmento è una gloriosa veterana, una vera pietra miliare che continua a segnare nuovi traguardi nel rapporto qualità/prezzo e nell’offerta tecnologica che si rinnova e si amplia costantemente.

Siamo tornati a metterlo alla prova nell’allestimento top Tekna+, questa volta con la motorizzazione di punta tra le due disponibili a benzina: la DiG-T 160, con motore turbo abbinato a trazione 2WD e cambio automatico Dct. Sotto al cofano nasconde un 4 cilindri di 1.332 cc in grado di erogare 117 kW, pari a 160 Cv, a 5.500 giri al minuto, con una coppia massima di 270 Nm tra 1.600 e 3.500 giri. Mentre il cambio automatico Dct è a 7 rapporti.

Il propulsore è decisamente brillante e piacevole. L’abbinamento con l’automatico Dct garantisce elasticità e ripresa. E i consumi, per un benzina di questo livello, sono, tutto sommato, accettabili: 4,9 litri di benzina per 100 chilometri quelli dichiarati nel ciclo urbano che possono salire fino a 7,3 nell’uso cittadino e si mantengono in una media di 5,8 nell’impiego misto. Contenute anche le emissioni: 131 g/km (euro 6.2).

Ma i punti di forza di questo Qashqai non si sono dimostrati solo meccanici e prestazionali: l’allestimento provato prevede infatti, di serie, la presenza del sistema Nissan ProPilot che costituisce un importante supporto alla guida e pone ai massimi livelli il grado di sicurezza del veicolo.



Il sistema, infatti, in sostanza si basa sull’impiego contemporaneo di vari Adas per la guida assistita e si rivela di grande aiuto sia nei lunghi che nei brevi spostamenti. Si attiva semplicemente premendo un tastino posto alla destra del volante con un’icona facilmente riconoscibile, l’unica di colore blu. E, come per magia, anche la guida più impegnativa come quella da affrontare con un traffico intenso può trasformarsi in un’occasione piacevole, se non proprio di pieno relax.

Il Nissan ProPilot, infatti, sfrutta gran parte delle tecnologie presenti a bordo, dal cruise control, al sistema intelligente di mantenimento delle distanze dai veicoli che precedono e della frenata di emergenza; dall’Around View Monitor (telecamere che vigilano su tutto quello che accade attorno a l’auto in un’area completa di 360 gradi) al controllo e al mantenimento della corsia di marcia (Lane Keep Assist).

ProPilot, quindi, è in grado di farci viaggiare sempre alla giusta velocità (basta impostare la massima) e alle giuste distanze dai veicoli che precedono, evitando ingiustificati o pericolosi cambi di traiettoria e segnalando l’eventuale pericolo di veicoli provenienti lateralmente o in fase di sorpasso e di avvicinamento.

Grazie al sistema Traffic Jam Pilot, anch’esso integrato al Nissan ProPilot, quindi, non solo possiamo seguire le vetture che precedono mantenendoci a distanza di sicurezza, ma il nostro veicolo, se necessario, può rallentare da solo fino a fermarsi e poi ripartire, salvo nostri interventi.

Il risultato di tutti questo lavoro di squadra degli Adas è di poter contare su un maggiore livello di sicurezza rispetto a un veicolo che ne è sprovvisto. Un dispositivo, quindi, valido che vale sicuramente la maggiorazione di prezzo previsto dall’allestimento Tekna+ rispetto agli altri della gamma.

Ottimo e completo, infine, anche il sistema Nissan Connect (con possibilità di comandi vocali) anche se meriterebbe un ampliamento del suo touch screen.

Da sottolineare il fatto che la Qashqai Tekna+ può contare su un ricchissimo carnet di dotazioni di serie che vanno dai sedili in pelle (anteriori con regolazioni elettriche e riscaldati) a un fantastico ampio tetto panoramico in vetro e includono anche i fari ad alta luminosità che seguono le traiettorie.



I PREZZI - Gamma Nissan Qashqai in promozione (a novembre 2019( da 19.950 euro (N-Motion) in caso di permuta o rottamazione.</CS><CS9.7>