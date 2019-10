Micra DIG-T 117 N-Sport, tre cilindri turbo con brio

di Sergio Casagrande

A benzina e con un cuore tre cilindri potente ed elastico: Nissan Micra continua a stupire ampliando le sue proposte con la recente introduzione in gamma del propulsore 999 cc, turbo, Digt, da 117 Cv di potenza abbinato a un cambio manuale sei marce.



Il nuovo motore equipaggia l’allestimento speciale N-Sport che si caratterizza per alcuni dettagli più sportivi rispetto alle altre sorelle della famiglia.

Per verificarne le qualità l’abbiamo messa alla prova su tratti urbani e su lunghi percorsi extraurbani. Micra, infatti, nasce per coprire tutte le esigenze della mobilità e proprio per questo, a dispetto del nome che farebbe pensare a una vetturetta dalle proporzioni ridotte, è una compatta generosa negli spazi (sia di bordo che di carico), nella tecnologia, nel comfort e, ora, con questo propulsore anche nelle prestazioni. Ovvio che non stiamo parlando di un’ammiraglia, ma di una vettura che nei suoi 3,999 metri di lunghezza e 1,743 di larghezza presenta comunque delle caratteristiche di abitabilità (5 posti), di carico (da 300 a 1004 litri) e di dotazioni (che includono, di serie o a richiesta, anche sistemi Adas particolarmente sofisticati) che possono considerarsi a pieno titolo superiori alla media del suo segmento.



Ecco, quindi, che alla già note caratteristiche di Micra si aggiunge ora un propulsore brillante e capace di coniugare un comportamento sportiveggiante a consumi contenuti. Il tutto (cosa non scontata per un tre cilindri) con una bassa rumorosità e un’elasticità che si mostra costante su un’ampia gamma di giri.

Alla guida si traduce in una guida piacevole in tutte le occasioni e, all’occasione, anche particolarmente vivace: nel convulso traffico cittadino, come nel più comodo tragitto autostradale. L’abbinamento con il cambio manuale 6 marce è perfetto e se si ha l’accortezza di seguire i consigli che appaiono sul quadro strumenti si può ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo: una segnalazione apposita, infatti, è sempre pronta a consigliare il momento giusto per la cambiata, sia essa in crescita o in scalata.



L’elevata elasticità del motore si apprezza, in particolare, nelle cambiante “centrali”, quelle che vanno dalla seconda alla quarta, quando lo scatto può essere felino. Ma anche quinta e sesta, sugli allunghi, rispondono bene in ripresa.

Lo sterzo (messo a punto ad hoc per questo allestimento) è preciso. Le sospensioni un po’ rigide (sono state leggermente ribassate rispetto alle altre Micra), ma adeguate alla vettura.

Nissan dichiara una media di consumi, sul misto, di 5 litri di carburante per 100 chilometri (le emissioni sono invece di 114 grammi per 100 km - omologazione euro 6.d Temp), ma in verità (stando almeno ai risultati apparsi sul computer di bordo) soprattutto nell’uso extraurbano si possono raggiungere risultati anche al di sotto dei 4.4 litri.



Dal punto di vista estetico la N-Sport presenta finiture carbon look sulle calotte degli specchietti, vetri posteriori scuri, una scritta specifica sul portellone, uno scarico cromato, finiture black sulle modanature laterali, sui paraurti e dei piacevoli cerchi in lega da 17 pollici.

All’interno spiccano sedili sportivi con tessuti di Alcantara, cruscotto foderato, accensione a pulsante, numerosi vani portaoggetti, un bracciolo multifunzione. Una menzione a parte lo merita il sistema di navigazione e di intrattenimento Nissan Connect che integra una telecamera posteriore (che, finalmente, è integrata anche da sensori acustici) e un impianto audio che sulla nostra vettura (con Tech Pack) era abbinato ad una serie di altoparlanti Bose che comprendevano diffusori 3D integrati anche sui poggiatesta.

Unico neo che abbia rilevato: il climatizzatore che invece di essere offerto di serie in versione automatica era manuale.

Di serie, invece, frenata di emergenza automatica, hill start assist per le partenze in salita, fari automatici a led, sensore pioggia, cruise control, intelligent ride control, intelligence trace control, Nissan inteligent key.

Con sovrapprezzo, disponibili, vari pacchetti di optional, che possono includere anche frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, avviso e prevenzione cambio di corsia involontario, riconoscimento della segnaletica stradale, fendinebbia.



I PREZZI - Gamma Nissan Micra da 14.150, salvo promozioni. Micra N-Sport da 19.530.