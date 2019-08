Lampo Ferrari in Belgio: Leclerc in pole, poi Vettel. Le Mercedes in seconda fila

Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gp del Belgio, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1. La prima fila si colora di rosso con la pole position di Charles Leclerc in 1’42"519 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, staccato di 748 millesimi. Per il monegasco è la terza pole in carriera, tutte conquistate in questa prima stagione con la Ferrari. Alle spalle dei due ferraristi in seconda fila scatteranno le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quinto tempo per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, che scatterà dalla terza fila insieme all’australiano Daniel Ricciardo (Renault). "Giro fantastico. Abbiamo ottime sensazioni, nel primo settore non ho fatto come avrei potuto, eravamo un po' lenti per il traffico, ho faticato parecchio ma dopo quel punto siamo stati molto forti" ha raccontato Charles Leclerc al termine delle qualifiche. Per il monegasco si tratta della terza pole in carriera, la quarta stagionale per la Ferrari.