Marquez centra la pole numero 60 in carriera. A Silverstone secondo tempo per Rossi. Petrucci undicesimo

Un fenomeno. Non si può che definirlo così Marc Marquez, che a Silverstone ha ottenuto la pole position numero 60 in carriera su 120 gare disputate in MotoGp. Una media pazzesca, che dimostra la schiacciante superiorità del pilota spagnolo autore in questa stagione di otto pole su nove gare. Per il fuoriclasse della Honda, leader del Mondiale, è anche la quinta pole in carriera sulla leggendaria pista inglese. Con una condotta saggia e tatticamente ineccepibile, Marquez domina le qualifiche con il tempo record di 1'58"168 davanti ad un agguerrito Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo chiude con un ottimo secondo posto, a 0.428 da Marquez. Il Dottore torna in prima fila dopo l’ultima volta ad Austin, in Texas, mettendosi alle spalle il sorprendente australiano Jack Miller su Ducati del Team Pramac. «Sono contento perchè l’anno scorso qui abbiamo fatto molta fatica. Quest’anno la Yamaha va molto bene sul passo e in gara dovremo lottare», ha dichiarato Marquez dopo le qualifiche. «Rossi ha fatto un bel giro e in gara sarà molto forte, come sempre. Ma anche Quartararo e Vinales hanno un passo gara molto forte», ha aggiunto lo spagnolo. Molto soddisfatto Valentino, che ha dichiarato: «Sono molto contento perché la qualifica ormai è fondamentale per la gara. È stata dura». Tra i due piloti di Iwata si è piazzato Alex Rins con la sua Suzuki. Lo spagnolo è dovuto passare dalla Q1 così come Andrea Dovizioso, autore del settimo tempo con la sua Ducati ufficiale. In terza fila con il Dovi anche Franco Morbidelli, con l’altra Yamaha del team Petronas, e Cal Crutchlow (Honda Castrol), protagonista di una caduta senza conseguenze alla curva sette. Fuori dai primi dieci l’altra Ducati ufficiale, quella di Danilo Petrucci (undicesimo). Partenza dal fondo della griglia anche per Jorge Lorenzo, tornato in sella alla sua Honda dopo circa un mese di assenza dalla brutta caduta di Assen.