La prima vittoria di Mick Schumacher: "Fantastico"

Prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher, figlio di Michael, sette volte campione del mondo in Formula 1. Il pilota tedesco ha vinto gara2 del Gran Premio d’Ungheria, la corsa che si disputa con posizioni sulla griglia di partenza invertite rispetto al risultato ottenuto il giorno precedente. L’ottava piazza ottenuta in gara1 gli ha permesso di scattare dalla pole position. Il pilota ventenne, dopo aver resistito agli assalti iniziali del giapponese Nobuharu Matsushita, è rimasto saldamente al comando fino alla fine. “È fantastico - ha detto Mick Schumacher - È un sollievo dopo aver avuto molta sfortuna. Ero sotto pressione perché abbiamo un’auto performante ma i risultati finora non sono stati all’altezza delle nostre capacità”. Il tedesco ha dovuto resistere nel finale all’assalto del giapponese Matsushita. “Le mie gomme si stavano usurando e non è stato facile tenerle in vita - ha aggiunto - La prima vittoria dà sempre molta fiducia, spero che questo risultato mi dia una spinta durante la pausa estiva e in vista della prossima gara a Spa”, in programma a fine mese. Il figlio di Michael non ha fretta di fare il grande salto in Formula 1. “Devo essere sicuro di essere pronto quando ci arriverò e il più a mio agio possibile nella squadra in cui andrò”, ha concluso Schumacher.