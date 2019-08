Dittatura Marquez: Marc trionfa in MotoGp, Alex in Moto2

L’extraterrestre Marc Marquez si diverte e vince la sua gara numero 50 in MotoGp, la 76 nel motomondiale, facendosi strada tra i più grandi. Vittorie inanellate come in un pallottoliere: questa è la sesta stagionale su dieci gran premi. Ulteriore consacrazione sulla strada dell’ottavo mondiale e mazzata terribile alle già flebili speranze altrui di intaccarne il dominio. Lo spagnolo di Cervera quasi passeggia nel Gran Premio di Repubblica Ceca, a Brno, decimo appuntamento del mondiale MotoGp, e aumenta ancora il vantaggio in classifica iridata. Marquez, scattato dalla pole position, ha fatto il vuoto subito dopo metà gara scrollandosi di dosso Andrea Dovizioso, l’ultimo ad arrendersi e secondo al traguardo. Completa il podio la Ducati Pramac di Jack Miller, terzo.