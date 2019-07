Caos e show ad Hockenheim: vince Verstappen, Vettel rimonta, male le Mercedes

Dall’inferno al Paradiso. Nella sua Germania Sebastian Vettel ritrova il sorriso al termine di una domenica che più pazza non si poteva immaginare. Avevamo lasciato il ferrarista con lo sguardo cupo al termine delle disastrose qualifiche di Hockenheim, con la SF90 che alzava bandiera bianca addirittura nel Q1 costringendolo a scattare dall’ultima posizione in griglia. 24 ore dopo, Vettel taglia il traguardo del suo Gran Premio di casa da secondo. Una rimonta incredibile, certo resa possibile anche dalla pioggia che ha scombinato i piani di piloti e team. E così, anziché il solito tiranno Lewis Hamilton, partito dalla pole e solo undicesimo, fuori dalla zona punti, a ridere è la Red Bull che vede salire sul gradino più alto del podio Max Verstappen. La domenica nera della Mercedes è completata dal ritiro negli ultimi giri di Valtteri Bottas. Un’uscita anticipata la incassa anche il Cavallino, con Charles Leclerc che, tradito anche dall’asfalto scivoloso, esce di pista nel corso del 29° giro, nel cambio di direzione del Motordom e abbandona: il "Nooo" sentito in diretta, abbinato ai pugni sbattuti sul volante, riassume il suo stato d’animo. «È stata colpa mia, ma in Formula 1 un asfalto come quello delle ultime due curve non può esserci. Non c’era grip, era come stare sul ghiaccio», ha raccontato. In quel momento il monegasco, anche lui protagonista di una bella remuntada dalla decima piazza, frutto dei guai tecnici post-Q2 che gli hanno negato la lotta alla pole, era secondo e coltivava sogni di gloria. Il podio, certo non pronosticabile alla vigilia, è completato da Daniil Kvyat che riporta sul palco della premiazione dopo lungo tempo (11 anni) una Toro Rosso e festeggia come meglio non poteva la nascita della figlia Penelope. Il russo, invece, non assaggiava il podio dal 2016, con la Red Bull. Per Verstappen secondo successo dopo quello in Austria, ottimo risultato anche per Lance Stroll, quarto con la Racing Point.