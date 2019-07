Eqc, il suv Mercedes sposa l'elettrico: ecco come va

di Giovanni Massini

Dopo due ore di traffico, di climatizzatore acceso e dopo circa 100 km fatti in modalità sport, arriviamo a destinazione (Sabaudia) ed abbiamo ancora 250 km di autonomia.

Un risultato importante, visto che siamo a bordo di una Mercedes EQC, la prima elettrica della nuova famiglia “EQ”, l’attacco sferrato dalla Mercedes al CO2, che dovrebbe essere eliminato, sia per produzione, sia per emissioni di mezzi con la stella, entro il 2039. Un progetto ambizioso, che vedrà crescere la famiglia EQ a livello esponenziale (almeno 10 modelli entro 3 anni). Non solo, entro il 2030, tutta la gamma Mercedes sarà elettrificata (o elettrica o ibrida).

CO2 “Neutral” è un obiettivo che esclude l’utilizzo di carburanti fossili, quindi: elettrico ed idrogeno, ma in cantiere c’è anche lo studio di carburanti sintetici ed ecologici, che vengono prodotti dalla combinazione di idrogeno e proprio anidride carbonica, staremo a vedere, ma ora concentriamoci su questa belvetta.

L’auto ha un’autonomia dichiarata tra i 400 ed i 450 km, secondo dotazione e si può ricaricare tramite normale presa di corrente (la stessa della lavatrice), in questo caso si parla di tempi lunghi, quasi 30 ore, ma già con una wallbox da 7,4 kW, installabile anche nel box di casa, si scende ad 8 ore, se poi s’incappa in una di quelle colonnine fast, da 110 kW, l’80% del pieno si fa in una quarantina di minuti. Per dimensioni e look, siamo al cospetto di una derivazione della Glc: 4.761 mm di lunghezza (cambia solo qualche mm in altezza).

L’elettrico, nonostante la cronica carenza d’infrastrutture (attualmente, in Italia, ci sono circa 5.000 punti di ricarica, effettivamente un po’ pochini per quasi 40 milioni di mezzi in circolazione), comincia a decollare, si è stimato che raddoppia ogni 18 mesi: lo scorso anno, qui da noi, sono state vendute circa 6.000 unità, cifra già superata dal primo semestre 2019.

L’auto monta 2 motori, uno sull’anteriore e l’altro sul posteriore, per un totale di 408 Cv, con una copia stratosferica, immediatamente disponibile come su tutte le elettriche, di 760 Nm. La trazione, di base, è anteriore, ma quando il sistema rileva necessità per condizioni stradali o spinta, si attiva anche il posteriore e diventa integrale. Il look esterno ed interno è quello di un’auto “Normale”, non si distingue che è un’elettrica.

Per giocare, ci siamo fermati da un distributore e l’addetto è andato diretto verso il tappo, abbiamo aperto e quello si è messo a ridere, fortunatamente l’ha presa bene. Inutile soffermarci su particolari interni, con strumentazione e navigatore, integrati in un enorme tablet rettangolare.

L’auto, ovviamente, è piena di sistemi “ADAS” ed app nate per facilitarti la vita in elettrico: ti trova le centraline, ti fa ricaricare quando vuoi tu ed al miglior prezzo e, oltre alle classiche 5 funzioni di modalità di guida (più o meno sportiva ed eco), ce ne sono altrettante per settare il rallentamento su un recupero più o meno rapido. Al volante, grazie anche al pacco batterie (pesa 650 kg, per 2500 kg totali) posizionato sotto il pianale, in posizione centrale posteriore, l’auto sta in strada più che decorosamente e, se si schiaccia, schizza via come un razzo, è davvero impressionante. I freni non si toccano mai, si rallenta tramite i paddles al volante.

Particolare attenzione è stata prestata alla coibentazione del pacco batterie (garantito per 8 anni o 160.000 km), alloggiato all’interno di una robusta gabbia refrigerata, a prova di urto. L’auto arriverà dai concessionari entro l’anno 2019 ad un prezzo che parte da 76.000 euro, ma si può già ordinare la serie speciale “1886” (l’anno di commercializzazione della prima Mercedes), una full optional, per la quale bisogna sborsare 10.000 euro in più.