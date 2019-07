Hertz e Garage Italia presentano Alfa Giulia Grand Tour: l'auto è un'opera d'arte

Dalla partnership tra Hertz Italia e Garage Italia nasce un sodalizio per interpretare lo stile italiano e creare proposte su misura per rendere l’esperienza di noleggio unica, esclusiva e inedita.

Una collaborazione nata dalla comunanza di valori e una visione completamente nuova di vivere il viaggio.

Il 3 luglio 2019 Hertz ha presentato - nella suggestiva cornice del Castello Odescalchi di Bracciano - Giulia Grand Tour, la reinterpretazione in chiave artistica della elegante Alfa Romeo di serie. La creazione di un’opera d’arte è stata l’ispirazione che ha spinto Hertz e Garage Italia alla ricerca di un’opera che fosse riproducibile in un’auto. Apollo circondato dallo Zodiaco dipinto da Taddeo e Federico Zuccari è l’affresco di cui Garage Italia ha sapientemente curato la riproduzione in esclusiva per Hertz, sull’imperiale dell’auto, abbinandola alla scelta di una selleria realizzata dall'azienda umbra Alcantara di colore blu lapislazzulo, proprio per questa creazione. Anche il materiale che riveste la plancia riproduce la preziosità della polvere di lapislazzulo che veniva utilizzata dagli artisti del Rinascimento nelle loro opere d’arte.

Giulia Grand Tour entra in "Selezione Italia" per esaltare in chiave assolutamente originale la bellezza e lo stile italiano e offrire agli Ospiti Hertz un modo diverso di scoprire le bellezze dell’Italia, guidando…. l’arte.

Il nome Grand Tour evoca il movimento che ha caratterizzato il Rinascimento, quando gli artisti italiani si spostavano nelle maggiori città europee per conoscere le altre culture e assorbirne le infuenze e i tratti caratteristici.

Per la presentazione dell’ultima nata in Selezione Italia Hertz ha scelto , quindi, la suggestiva cornice del Castello Odescalchi di Bracciano in cui si trova, al piano nobile, nella Sala Papalina, l’affresco riprodotto nell’auto.

Massimiliano Achiapatti, General Manager di Hertz Italia, ha commentato così la giornata: “Siamo molto orgogliosi di presentare alla stampa italiana Giulia Grand Tour, l’auto che il team di Garage Italia ha pensato e realizzato esclusivamente per noi. Volevamo un prodotto che potesse rappresentare lo stile italiano in maniera creativa e contemporanea. Giulia Grand Tour racchiude l’essenza dell’arte italiana, la maestria degli artisti, l’attenzione ad ogni dettaglio. Inoltre nell’auto è stata esaltata la preziosità del lapislazzulo, una pietra emblematica nell’arte rinascimentale. Siamo molto soddisfatti e vorrei ringraziare tutta la squadra di Garage Italia che ha saputo interpretare in modo eccellente lo spirito di Selezione Italia, il nostro fiore all’occhiello”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Enrico Vitali, AD di Garage Italia : “Siamo estremamente felici del prosieguo di questa partnership con Hertz ed in particolare del lancio di questa vettura speciale che andrà ad impreziosire la proposta di Selezione Italia. È proprio la coerenza di princìpi tra il dna di Garage Italia e quello di Hertz il vero valore aggiunto di questa partnership.”

"Selezione Italia" - spiega Hertz in un comunicato - è "molto più di un’offerta di noleggio, è una filosofia, è il modo in cui Hertz vive la relazione con i propri Ospiti. Selezione Italia raccoglie le auto iconiche dell’automobilismo italiano come Fiat, Abarth, Alfa Romeo e Maserati, che incarnano il meglio del Made in Italy, abbinandovi un servizio d’eccellenza, tailor-made, fatto di cortesia, professionalità e attenzioni esclusive. Questo consente ad Hertz di riservare ai propri ospiti un’accoglienza speciale".

Hertz intanto continua a sviluppare Selezione Italia per rendere l’esperienza di noleggio sempre più completa, accattivante e distintiva, la migliore possibile.

I principali modelli presenti nella Selezione Italia di Hertz attualmente sono: Maserati Ghibli; Maserati Quattroporte; Maserati Levante; Alfa Romeo Stelvio; Alfa Romeo 4C; Alfa Romeo Giulia Veloce; Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (esclusiva mondiale); Alfa Romeo Giulia Grand Tour by Garage Italia (esclusiva per Hertz); Abarth 595 Competizione e Turismo; Abarth 124 Spider; Fiat 500 Cabrio; Fiat 500 Jolly “Spiaggina” Icon-e by Garage Italia; Fiat 124 Spider.