Corriere, parla il fondatore Leonello Mosca: "Così nacque il giornale"

Sergio Casagrande e Anna Lia Sabelli Fioretti 20 marzo 2023 a

a

a

Dopo lunghe ricerche e una serie di telefonate andate a vuoto, incontriamo Leonello Mosca, 74 anni il prossimo 19 settembre, l’editore che 40 anni fa fondò il Corriere dell’Umbria e il Gruppo Corriere. L’accordo iniziale - poi stracciato per volontà comune - è di non fare interviste. Per cui Giancarlo Belfiore, storico fotografo del giornale che ci accompagna, arriva all’appuntamento disarmato della sua inseparabile Nikon. L’incontro avviene in un bar di Branca, frazione di Gubbio, uno di quei luoghi di chiacchiere paesane e di pacche sulle spalle, con sedie di plastica e tavolini zoppi. In 40 anni di storia del suo giornale, Leonello Mosca non ha mai accettato, prima, di raccontare le origini del suo progetto. Eppure ci hanno provato in tanti, perché quella del Corriere dell’Umbria e del gruppo di quotidiani locali satelliti sorti a catena in tutta Italia, è stata - e lo è ancora - la storia di un grande successo editoriale. Un successo che, nonostante i tanti marosi superati, perdura tuttora dopo aver subito perfino una lunga serie di tentativi di imitazione: alcuni riusciti, altri naufragati clamorosamente. ...

Il servizio completo sul Corriere di lunedì 20 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.