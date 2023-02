Elezioni regionali, chi sorride e chi non piange

Sergio Casagrande 15 febbraio 2023 a

Non c’è stata partita. Ma la palla non è rimasta ferma: è andata tutta al centrodestra. Il risultato delle elezioni regionali nel Lazio e Lombardia è chiaro: vincono Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi; perdono Enrico Letta, il duo Matteo Renzi - Carlo Calenda e Giuseppe Conte. Meloni sorride, perché il candidato che ha scelto personalmente per il Lazio, Francesco Rocca, ha ottenuto una vittoria schiacciante e dato una nuova tinta alla Pisana. Salvini sorride perché, in Lombardia, Attilio Fontana è stato riconfermato. Era scontato, ma non lo era che sfondasse il muro del 50% di preferenze e la Lega mantenesse una buona percentuale di voti. Anche Berlusconi accenna un sorriso e tira un sospiro di sollievo, perché Forza Italia dimostra di avere ancora un significato.

I dati definitivi: al centrodestra 20 punti in più del centrosinistra. Precipita il Movimento 5 Stelle

Letta, il duo Renzi-Calenda e Conte, a questo punto, dovrebbero piangere. Ma non lo fanno: continuano a perdere tempo punzecchiandosi tra loro, quasi non capiscano il vero motivo della sconfitta. E quasi non si rendano conto che, così, di sconfitte continueranno a subirne molte altre ancora. Ripercussioni sugli equilibri politici delle regioni - e per quanto riguarda direttamente Umbria e Toscana - ci saranno. Il centrodestra deve prendere atto che non c’è solo un leader a fare la forza, ma anche l’unione è importante, se non fondamentale.

Il centrosinistra che, oltre a non vedere neppure all’orizzonte un leader capace di dare una minima spinta, deve rassegnarsi: l’unione è ancora un’utopia. Oppure deve impegnarsi oltre ogni misura, perché è ancora molto, molto difficile da raggiungere. C’è, poi, un aspetto preoccupante. Ed è quello dell’astensione che ha raggiunto livelli elevatissimi anche se è vero che la volta precedente, in Lazio e Lombardia, gli elettori erano stati chiamati alle urne anche per rinnovare Camera e Senato. Occorre, però, domandarsi: è solo disaffezione alla politica? O c’è anche disaffezione all’istituzione Regione?

