Ora rafforziamo le nostre radici

Sergio Casagrande 13 febbraio 2023 a

a

a

Al Corriere i lavori sono ancora in corso. Per mantenere la promessa fatta quando ho assunto la direzione faccio un breve aggiornamento. E, intanto, un ringraziamento lo devo a voi che continuate a leggerci e a voi che, in un numero ogni giorno crescente, siete tornati a leggerci. Perfino a scriverci con carta e penna.

In questo mese e poco più in cui il Corriere ha ritrovato nuove energie per ripartire, abbiamo ulteriormente visto crescere la nostra leadership, tornata incontrastata, per vendite, diffusione e numero di lettori in Umbria e consolidato la nostra presenza nelle province di Arezzo e Siena. E sono aumentate anche le pagine lette sui nostri siti internet dove ora trovate più cronaca locale. Ma siamo ancora solo all’inizio del nostro progetto di rilancio che, tra l’altro, non vuole limitarsi all’offerta di un’informazione cartacea e web.

Ora il Corriere vuole far tornare a crescere le sue radici nel territorio e passeremo alla riapertura delle redazioni locali e degli uffici di corrispondenza.

Uno sforzo non indifferente quello che intendiamo intraprendere, ma nel quale crediamo e al quale ora diamo la priorità per essere sempre più vicini a voi lettori e ai fatti che vogliamo raccontarvi.

Inizieremo con la redazione di Terni, per poi proseguire con Arezzo e Siena e non ci limiteremo ai soli capoluoghi di provincia: è già pronto un ufficio di corrispondenza a Città di Castello al quale ne seguirà un altro a Foligno. E avremo, di nuovo, almeno un corrispondente per ogni comune.

Il Corriere, comunque, non sta tornando: c’è sempre stato. Ora si è solo rimesso in carreggiata e in corsa per proseguire una via segnata già 40 anni fa con il primo numero dell’edizione capostipite, il Corriere dell’Umbria.

Intanto abbiamo incrementato la foliazione, aumentato le firme e rafforzato, con nuove assunzioni, il personale grafico e poligrafico. C’è stato anche qualche ritorno, come quello di Pino, il vignettista che animò i primi anni di vita del Corriere.

Teniamoci in contatto. E vi assicuro che, prossimamente, non mancherà anche qualche sorpresa. Spero gradita.

Sergio Casagrande

[email protected]

Twitter: @essecia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.