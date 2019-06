Premiato il medico che ha salvato un uomo a Matera

“Ho fatto solo in mio dovere”. Sono queste le parole che ha ripetuto anche martedì 25 giugno Sokol Berisha, medico perugino di origini albanesi, che è stato premiato a palazzo dei Priori per aver salvato, poco più di un mese fa, un turista colto da malore a Matera dove lui si trovava per sposarsi.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MERCOLEDI' 26 GIUGNO 2019