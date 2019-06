Muore chef di primo piano, una città in lutto

Lucio Angeletti non ce l’ha fatta a sconfiggere il male incurabile che l’aveva colpito. Gualdo Tadino è in lutto. Lucio Angeletti è stato a lungo priore di Porta San Benedetto (vincitore del primo Palio nel 1994), Gonfaloniere dell’Ente Giochi de le Porte, impegnato in mille attività. Lucio Angeletti, 65 anni, una lunga carriera come cuoco dell’ospedale di Gualdo Tadino, era oggi uno chef di primo livello, come è riconosciuto dall’onorificenza assegnatagli meno di due anni fa, al ristorante “Da Lucignolo”, e la sua cucina è innovativa ma allo stesso tempo rispettosa del made in Italy e dei prodotti del territorio.