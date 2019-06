Cassa integrazione, in Umbria aumenta più che a livello nazionale

Dopo il calo che si era verificato nel 2018, torna ad aumentare la cassa integrazione in questa prima parte del 2019.

Sembra ormai interrotto il ciclo (2014-2018) nel quale l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale aveva visto una diminuzione consistente delle ore. Gli ultimi dati forniti dall’osservatorio dell’Inps dicono che la Cig torna a crescere nel periodo gennaio-maggio 2019.

L’aumento a livello nazionale nel periodo indicato è pari +11,42%, attestandosi complessivamente a 116 milioni di ore.

In Umbria l’aumento è ancora più consistente e pari a + 21,32%.

Le ore complessive di Cig in Umbria passano, nei primi cinque mesi, da 2.133.857 del 2018 a 2.588.837 del 2019.

In questo quadro l’aumento più rilevante è quello della cassa integrazione straordinaria, che nel mese di maggio 2019 cresce del 91,4% e tocca il record di 789.005 ore.

Sappiamo che questo aumento è collegato alle crisi aziendali e in molti casi rischia di preludere al licenziamento.

L’andamento del consumo delle ore di cassa integrazione, soprattutto per quanto riguarda la Cigs, è direttamente collegato al miglioramento o al peggioramento dell’attività industriale e dell’economia.

In questo caso, siamo difronte anche in Umbria ad una inversione negativa del ciclo economico che, peraltro, si era manifestato molto debole. Manca la crescita e c’è un ulteriore crisi della produzione industriale.

Questa situazione si riverbera anche sulle domande di disoccupazione (Naspi), anch'esse in costante aumento nella regione.

Infatti, i dati dell’Inps riferiti a gennaio-aprile 2019 dicono che siamo arrivati a quota 7.245, con un trend in aumento rispetto al 2017 e al 2018.