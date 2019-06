E' morto a 46 anni Miguel Angel Falasca. Era il coach di Monza

Lutto nel mondo della pallavolo. Il 21 giugno è morto per un arresto cardiaco Miguel Angel Falasca, allenatore spagnolo della formazione femminile del Saugella Team Monza. "E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo presidente Alessandra Marzari annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca. Non esistono delle parole adatte a un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo". "Il Presidente Mauro Fabris, il Consiglio di amministrazione, le società e lo staff della Lega Pallavolo Serie A Femminile" si legge in un comunicato, "esprimono il più sentito cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca, uomo e professionista esemplare". Falasca, 46 anni, dopo una lunga carriera di giocatore, aveva dal 2016 unito la sua strada con il Consorzio Vero Volley, dapprima come allenatore della Serie A maschile e nell’ultima stagione come allenatore della Serie A Femminile. Proprio nella stagione appena terminata aveva condotto le monzesi alla vittoria della Challenge Cup. Falasca è stato allenatore anche dell'umbra Chiara Arcangeli. (Foto dal sito del Consorzio Vero Monza)