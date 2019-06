Calendario venatorio, caccia limitata per diverse specie

Apertura il 15 settembre della caccia per circa 28 mila doppiette, senza nessuna preapertura. Approvato dalla giunta regionale nei giorni scorsi il calendario venatorio sta facendo già discutere per le limitazioni che prevede. Ma andiamo per ordine. Dalla metà del mese di settembre fino al 30 dicembre 2019 la caccia sarà consentita alle seguenti specie: allodola, coniglio selvatico, fagiano, merlo, quaglia, starna, pernice rossa, silvilago. E’ Federcaccia a sparare a zero sulla Regione per le penalizzazioni previste.

