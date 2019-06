Crisi Astaldi, ok al fondo salva-imprese

Dopo il mancato inserimento nello sbloccacantieri finalmente il fondo salva-imprese, che in Umbria e Marche riguarda le aziende legate alla crisi Astaldi, è realtà. E’ stato infatti, approvato l’emendamento “Salva cantieri” contenuto nel decreto Crescita e volto a garantire crediti non riscossi a imprese sub appaltate. Il Fondo, come sollecitato dall’Ance e dal comitato dei creditori rimasti a bocca asciutta rispetto ai lavori effettuati sul Quadrilatero, prevede che lo 0,5 per cento dei ribassi d’asta venga destinato a questo fondo. Il calcolo della percentuale riguarda l’ammontare complessivo delle insieme di forniture, servizi e lavori pubblici che in Italia si attesta sui 130 miliardi. La percentuale non viene dunque calcolata sulle sole gare d’appalto che riguardano le costruzioni tout court.

