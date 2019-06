Ripresi i lavori alla Carducci-Purgotti

I lavori per il rifacimento della nuova Carducci-Purgotti di Perugia sono ripartiti. La comunicazione di riavvio del cantiere arriva direttamente dalla direzione scolastica che, attraverso una nota del 10 giugno scorso, pubblicata anche sul sito della scuola, ha fatto sapere che il direttore dei lavori Andrea Castellini ha redatto il verbale di ripresa dei lavori. Lavori sui quali c’è tanta attenzione sia da parte di genitori e studenti distribuiti in altri plessi sia delle stesse istituzioni che puntavano alla consegna della struttura per l’inizio del nuovo anno scolastico. Invece, secondo quanto si apprende, il blocco dovuto ai problemi burocratici della ditta appaltatrice hanno fatto saltare il cronoprogramma dei lavori.

