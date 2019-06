Travolto e ucciso da un furgone

Investito e ucciso mentre era in vacanza. Vittima un turista umbro di 69 anni. L'incidente stradale è avvenuto a Grottammare, provincia di Ascoli Piceno. Si trovava in sella a una bicicletta e stava attraversando la strada sul lungomare quando è stato investito da un furgone. E' stato soccorso con un'eliambulanza per ricoverarlo agli Ospedali Riuniti di Ancona, ma i sanitari del 118 non sono riusciti a stabilizzarlo. Trasferito all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto il 69enne è deceduto poco dopo. Indagano i carabinieri. L'uomo si trovava in vacanza con la famiglia.

Il nome della vittima è Massimo Lucci, originario di Cascia.