Sei auto in testacoda per una chiazza d'olio

Sei auto in testacoda sul tratto orvietano dell'Autosole nel primo pomeriggio di domenica 16 giugno a causa di un'ampia chiazza d'olio persa da un'autocisterna in transito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Una donna, a bordo di un'auto, è stata colta da malore. Disagi e rallentamenti per i veicoli in circolazione.