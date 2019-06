Il Perugia non eserciterà il diritto di riscatto per Verre: il trequartista vuole giocarsi le sue chance in A

Il Perugia non riscatterà Valerio Verre. Nei giorni scorsi c’era fiducia di poter chiudere l’operazione, poi nelle ultime ore la strada è diventata complicata sino alla decisione di non chiudere l'operazione che scade mercoledì prossimo. Entro il 19 giugno infatti il Perugia ha la possibilità di esercitare il diritto di riscatto del cartellino del trequartista romano dalla Sampdoria per una cifra vicino ai 2 milioni di euro. La società del presidente Santopadre sarebbe pure pronta ad uno sforzo economico di questa portata ma si è imbattuta nella volontà del giocatore di giocarsi le proprie chance in serie A. Troppo presto il 19 giugno per legarsi definitivamente al Grifo mettendo da parte ogni tipo di progetto per la serie A.