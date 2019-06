C'è un'offerta per la Cassa di Risparmio di Orvieto

Svizzera, donne scioperano e protestano per chiedere uguaglianza

Ginevra, 14 giu. (askanews) - Chiedono più denaro, più tempo e maggior rispetto. grèvedesfemmes è l'hashtag della grande giornata di mobilitazione in Svizzera delle donne che chiedono uguaglianza. In migliaia in diverse cittadine elvetiche protestano contro l'eccessiva lentezza degli sviluppi verso l'uguaglianza di genere del Paese. La protesta odierna arriva 28 anni dopo un'analoga iniziativa ...