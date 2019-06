Capretto soccorso su un cavalcavia dell'Autosole

I vigili del fuoco di Orvieto sono intervenuti, durante il pomeriggio di venerdì 14 giugno, al chilometro 473 dell'A1, lungo la corsia sud, per il recupero di un capretto che rischiava di cadere da un cavalcavia sui veicoli in transito. Si è provveduto alla chiusura temporanea dell'Autostrada del Sole per catturare l'animale, trovato in buone condizioni di salute anche se molto impaurito.