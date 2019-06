Più sicurezza negli uffici postali umbri

Più sicurezza negli uffici postali dell’Umbria. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato ieri tra le Prefettura di Perugia e Terni e Poste italiane che si avvale sul territorio regionale di una rete di 262 sportelli. Nel protocollo si prevede il coordinamento delle azioni di contrasto e prevenzione dei furti e delle rapine, reso ancor più efficace grazie alla costituzione di appositi e diretti canali di comunicazione per assicurare una immediata interlocuzione tra Poste e forze dell’ordine. E’ previsto, altresì, il continuo monitoraggio degli impianti tecnologici di sicurezza e il tempestivo ripristino della piena funzionalità in caso di malfunzionamento, oltre che la prospettiva di elevare sempre più gli standard qualitativi delle dotazioni e delle strumentazioni in uso.