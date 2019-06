Differenziata, 49 Comuni al palo

In Umbria 49 Comuni non raggiungono ancora il 65% di raccolta differenziata, soglia obiettivo individuata dalla normativa nazionale. La Regione si era spinta oltre e per il 2018, anno cui i dati dell’Arpa Umbria fanno riferimento, si era prefissata il bersaglio del 72.3% che soltanto in 15 (su 92, quasi tutti concentrati nel Ternano) hanno centrato. La palma d’oro va a Otricoli che raggiunge la percentuale record dell’81.5. Per i Comuni bocciati, oltre alla multa di Palazzo Donini prevista dall’articolo 21 della legge 9, scatta anche l’ecotassa prevista dalla legge nazionale 221 del 2015: addizionale secca del 20% al tributo di conferimento in discarica nel 2019. Tributo che pesa 5 euro a tonnellata per gli scarti selezionati portati in discarica e 25 euro per l'indifferenziato.

