Assisi, case popolari: scoperti i "furbetti"

Offensiva dei Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia nei confronti dei “furbetti” delle case popolari.

I militari hanno accertato che una persona, residente ad Assisi e fruitore di un alloggio di edilizia popolare di proprietà dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER), si era “dimenticato” di dichiarare parte dei redditi del proprio nucleo familiare. Così ha beneficiato di una riduzione del canone di locazione pari a circa la metà di quello dovuto e “risparmiando” circa 3 mila euro nell’arco di 5 anni.

I Finanzieri della Tenenza di Assisi, hanno proceduto a contestare violazioni di natura amministrativa per un totale di oltre 8 mila euro e a inoltrare apposita segnalazione sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia sia alla Corte dei Conti. L’ATER, inoltre, si è immediatamente attivata per rideterminare il canone di locazione e ottenere il recupero delle somme non versate.

L’attività delle Fiamme Gialle di Assisi non si è fermata qui: nel più ampio contesto dell’operazione denominata “Free House”, con la collaborazione degli uffici comunali, è stato infatti accertato che diversi individui non avrebbero avuto diritto all’alloggio di edilizia popolare, in quanto possessori di altri immobili all’interno del territorio dello Stato.