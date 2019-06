Scontro tra due auto, un ferito all'ospedale

Schianto all'uscita della E45, un ferito all'ospedale. Allarme per 118 e i vigili del fuoco di Città di Castello intorno alle 8 di lunedì 10 giugno. All’altezza della rotatoria appena dopo l’uscita della E45 di Montone, in località Santa Maria di Sette, si è verificato uno scontro tra una Citroen C3 e una Volkswagen Passat. A seguito dell’impatto la Citroen si è ribaltata ed è rimasta capovolta fino all’arrivo dei soccorsi. Nei due mezzi si trovavano solo i conducenti. Non ha avuto bisogno di cure il conducente della Passat, mentre chi guidava la C3 è stato liberato e trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti. I rilievi per stabilire le cause del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri.