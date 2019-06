Si vota in 5 Comuni, l'affluenza più alta ad Orvieto

Si vota in cinque Comuni in Umbria, fino alle 23.

L’affluenza delle ore 12 ai ballottaggi vede Orvieto col 21,12 per cento degli elettori (23,30 nel primo turno del 26 maggio) alle urne. A Foligno ha votato il 20,65 per cento (22,92 nel primo turno), Marsciano 19,52 per cento (22,83), Bastia Umbra 15,84 (contro il 20,85) e Gubbio con il 15,02 per cento (20,08 al primo turno).