Ballottaggi in 5 comuni, quasi 120 mila alle urne

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in cinque comuni umbri per il secondo turno di ballottaggio. A Foligno, Gubbio, Bastia Umbra, Orvieto e Marsciano c’è ancora da scegliere il sindaco per la prossima legislatura quinquennale. Mettendo insieme i cinque municipi sono quasi 120 mila (119.963) gli umbri chiamati al voto su una popolazione complessiva di 149.895 residenti che già stasera sapranno il nome del loro prossimo sindaco visto che lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

