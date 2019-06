Siccità, indennizzi beffa agli agricoltori

Dopo il danno la beffa. E’ proprio quello che è accaduto a due aziende perugine e molte altre in tutta l’Umbria per la questione dei risarcimenti arrivati in questi giorni a fronte della siccità del 2017. Nel primo caso un imprenditore perugino che dichiarato danni per 116.218,64 euro ha avuto un risarcimento di 1.809,55. Nella seconda situazione l’azienda di Mauro Sforna, che opera a Brufa, ha avuto conseguenze economiche pari a 64 mila euro. A fronte di questo ha avuto 600 euro di rimborso. “E’ uno schifo - tuona Mauro - . Abbiamo aspettato tutto questo tempo per ricevere questa miseria”. Nel caso specifico Sforna, che ha un’azienda agricola che si estende su oltre 50 ettari di terreno dove produce cereali, girasole, olio e vino, ha dovuto prendere un prestito in banca per poter andare avanti.

