Derubato in treno campione di vela per non vedenti

Brutta avventura per Danilo Malerba, neocampione del mondo di vela per non vedenti nella classe Meteor match-race.

Il velista è rimasto infatti vittima di un malvivente mentre si recava in treno da Firenze a Castiglione del lago. Qui doveva partecipare a una manifestazione al Club Velico Castiglionese di cui è socio.

Approfittando del suo momento di relax e della sua condizione di non vedente, il ladro gli ha sottratto lo zainetto. C'erano dentro soldi e documenti.

