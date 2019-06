Panchina Perugia, casting finito: gran duello tra Grosso e Oddo. E c'è un retroscena...

Con il colloquio a Fiano Romano con Massimo Oddo (42 anni), svoltosi nella mattinata di mercoledì, si è chiuso il casting per il prossimo allenatore del Perugia. Entro le prossime 48 ore il presidente Massimiliano Santopadre deciderà chi, tra Fabio Grosso (41 anni) e Oddo, lo ha convinto di più in questi ultimi due giorni. Nessun incontro con Cristian Bucchi, il massimo dirigente del club di Pian di Massiano è rimasto soddisfatto dei due campioni del mondo di Berlino 2006 e non chiamerà il tecnico che nel 2017 firmò il miglior piazzamento in serie B del Grifo (quarto posto nella stagione regolare e sconfitta nella semifinale play off).