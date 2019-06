Perugia, ore calde per il casting allenatore: duello Grosso-Oddo. Ma occhio a Bucchi...

Martedì Fabio Grosso, mercoledì Massimo Oddo e, chissà, magari giovedì Cristian Bucchi. E’ il calendario dei colloqui che in queste ore si sta materializzando a Fiano Romano, quartier generale della Frankie Garage del presidente Massimiliano Santopadre. Roberto Goretti la settimana scorsa ha avviato i contatti e ora si passa al casting per poi, tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, affondare la trattativa con l'allenatore prescelto per il Perugia 2019/2020.

I CANDIDATI

IL FAVORITO Martedì all’ora di pranzo è andato in scena il primo colloquio e a Fiano Romano si è presentato Fabio Grosso (41 anni). L’ex terzino del Grifo di Cosmi ha conosciuto il presidente e insieme hanno parlato di quello che potrebbe essere il prossimo Perugia: idee di calcio e metodologia il tecnico, progettualità generali il presidente. Il tutto sotto gli occhi di Goretti che stima tantissimo l’ex tecnico di Bari e Verona. A proposito, Grosso in questi giorni deve liberarsi del vincolo contrattuale che lo lega al club scaligero. Lunedì ha avuto un primo contatto e nei prossimi giorni ne ce ne sarà un altro. Grosso con la promozione in A dell’Hellas intasca immediatamente il premio promozione e l’ingaggio contestualmente è aumentato: va trovata la strada giusta per la separazione e la buonuscita ma non dovrebbero esserci problemi. Grosso si è lasciato bene con il Verona e lo stesso presidente Setti è in ottimi rapporti con Santopadre. Nel caso sia lui il prescelto del Perugia (sembra il favorito) il contratto con gli scaligeri non sarà un ostacolo.