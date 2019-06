Città umbra nello spot della birra

La città protagonista dei nuovi spot pubblicitari della birra Moretti. Il regista Paolo Genovese, tuderte di adozione, in accordo con la ditta e l’amministrazione comunale, ha scelto le immagini del centro storico di Todi per la pubblicità. Oltre cento sono i figuranti impegnati oggi e domani nella registrazione dei filmati e per Todi sarà una preziosa occasione di promozione.