La mappa degli stranieri comune per comune

Meno stranieri in termini assoluti ma con forti concentrazioni nei centri pur piccoli dove l’offerta di lavoro è un po’ più movimentata. Come Giano dell’Umbria che, con il 22 per cento, fa il pieno di immigrati forte, probabilmente, della presenza di grandi aziende agroalimentari. L’elaborazione, delle percentuali di Infodata del Sole 24 ore, arriva dall’’Ires-Cgil che ha fatto la classifica delle percentuali in tutti i 92 comuni umbri. Nel 2018 a livello regionale erano 95.710 gli stranieri presenti in leggera diminuzione rispetto al 2017 quando se ne contavano 95.935. Si va dalla massima concentrazione di Giano alla più bassa di Sangemini con il 3,7 per cento. Le principali città umbre come Perugia, Terni e Foligno stanno tra l’11,9 e il 12,3 per cento.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDì 4 GIUGNO 2019