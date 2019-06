Vela per non vedenti, il campione del mondo è umbro

"La vela mi ha ridato la vita”. Cosi Danilo Malerba del Club velico di Castiglione del Lago commenta lo sport che l’ha portato ad essere il campione mondiale di vela per non vedenti, match race in barca a vela senza accompagnatori tenutosi a Salerno. Danilo, in gara con Massimo Mercurio Miranda, ha sfidato equipaggi provenienti da Francia, Inghilterra e Stati Uniti conquistando il primo posto del podio. Vedente alla nascita Danilo ha perso progressivamente, per una grave malattia agli occhi, la vista durante l’adolescenza. Ma non si è mai arreso arrivando in cima al mondo.

Servizio completo e intervista nell'edizione di domenica 2 giugno del Corriere dell'Umbria