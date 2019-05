Il maltempo mette in ginocchio l'agricoltura

Agricoltori umbri in ginocchio dopo il forte maltempo che ha colpito l’intera regione. Un maggio disastroso che ha segnato, in modo irreparabile, la perdite di interi raccolti. “L’attuale disastrosa situazione climatica e ambientale che ha provocato danni ingenti sui campi e perdite che arrivano anche al 100% nella produzione di cibo locale - ha sottolineato il presidente Cia Umbria Matteo Bartolini - ci spinge a valutare con urgenza la presentazione di una richiesta dello stato di calamità naturale per le nostre aziende agricole, così da attivare tutti gli strumenti utili per sostenere, per quanto possibile, i nostri agricoltori, sperando in un indennizzo che sia veloce ed adeguato”.

