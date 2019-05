Comunali, i verdetti: segui lo spoglio

Di Maio: non parlo politichese, europee per noi sono andate male

Roma, 27 mag. (askanews) - "Voglio iniziare stamattina ringraziando i 4 milioni e mezzo di italiani che hanno votato M5s e ringrazio anche chi non ci ha votato, perché dal loro comportamento noi impariamo e prendiamo una bella lezione". Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio in conferenza stampa al Mise. "Sono qui anche per fare i complimenti alla Lega e al Pd e a tutti i partiti che hanno ...