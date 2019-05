La Lega al 40 per cento in Umbria

Quando siamo all'8 per cento delle sezioni scrutinate alle Europee, la Lega in Umbria supera il 40 per cento. Il carroccio si attesta infatti al 40,93 per cento. Il Partito Democratico è il secondo partito col 23,63, quindi Movimento 5 Stelle 15 per cento, Forza Italia 5,72, Fratelli d'Italia 5,33, +Europa 2,72, La sinistra 1,94, Partito Comunista 1,52, Europa verde 1,40, Casapound 0,54, Popolo della Famiglia 0,48, partito animalista 0,34, partito pirata 0,22, popolari per l'Italia 0,12, Forza Nuova 0,09.

