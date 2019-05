Distrutto dal fuoco ristorante sul lago

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti a Piediluco, durante la notte di sabato 25 maggio, per un incendio che ha interessato il ristorante "L'Eco". La struttura ha riportato danni ingenti. Non risultano feriti e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte degli stessi vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la parte esterna del ristorante, che si affaccia sul lago, distruggendo la veranda.