Le pensioni umbre sono sempre più basse

Pensioni umbre sotto la media nazionale. Il gap continua ad allargarsi con una percentuale di differenza di oltre il 6 per cento a livello complessivo. I dati aggiornati dell’Inps relativi agli importi messi in pagamento nel 2019, mettono in evidenza la crescente differenza negativa che caratterizza le rendite umbre sul piano economico e sociale. Oltre alla differenza e le criticità sul terreno salariale, su quello dell’andamento del Pil e degli investimenti, si conferma e si consolida dunque un gap negativo, anche per quanto riguarda il trattamento pensionistico, che in Umbria, secondo le elaborazioni dei dati Inps da parte dell’Ires-Cgil, vede una differenza in negativo per quanto riguarda il trattamento economico delle pensioni di vecchiaia del 5,4 per cento.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI SABATO 25 MAGGIO 2019