Scontro tra due tir sulla Flaminia

Traffico in tilt a Terni, nella serata di mercoledì 22 maggio, per un incidente che si è verificato lungo la Flaminia per Spoleto nei pressi dell'uscita per Cecalocco. Per cause ancora in corso di accertamento lo scontro frontale ha coinvolto due mezzi pesanti. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. Non si registrano feriti. Intorno alle 20 e 30 la circolazione è tornata regolare. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Terni, la volante e i vigili del fuoco.