Indice della salute, Terni batte Perugia

Terni batte Perugia per due posizioni: la città dell’acciaio si piazza al 40esimo posto rispetto al 42esimo del capoluogo nell’indice della salute elaborato dal Sole 24Ore che vede al top della classifica Bolzano, come provincia “più sana” d’Italia. A decretare la scaletta delle 107 province italiane sono dodici parametri come il tasso di mortalità che vede Perugia al 19esimo e Terni al 43esimo posto e la mortalità per tumore (Perugia al 58esimo posto e Terni al 78esimo).

