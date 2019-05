Dipendenti meritevoli, l'azienda li porta in vacanza

Una crociera della durata di una settimana per 45 persone. È questo il premio che Manini Prefabbricati di Assisi ha voluto offrire ai suoi commerciali e alle loro famiglie per ringraziarli del lavoro svolto durante l’ultimo anno. L'azienda è sempre più orientata verso il futuro, con basi estremamente solide e una grande attenzione alla sfera umana. Uno stile inconfondibile, che si è rivelato non solo sostenibile ma anche assolutamente vincente.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI MARTEDI' 21 MAGGIO 2019