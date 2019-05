Carducci-Purgotti, sbloccato il cantiere

Sbloccato il cantiere per la nuova scuola Carducci-Purgotti: lo annuncia il commissario per la ricostruzione, Piero Farabollini, ma i genitori restano prudenti e il comitato conferma l’assemblea indetta per venerdì pomeriggio (ore 17) presso la sala collegiale del plesso Giovanni Cena. Ma questa volta sembra essere quella buona. “Abbiamo ricevuto dal tribunale di Ravenna, che ringrazio per la celerità con cui si è espresso, il via libera per autorizzare la rimodulazione della rete temporanea di imprese che ha l’appalto dei lavori", ha spiegato il commissario per la ricostruzione, Piero Farabollini.

