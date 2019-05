Diminuiscono i reati in Umbria

Calo drastico dei reati in Umbria. E’ quanto emerge da un monitoraggio effettuato dal Viminale per il quale il Decreto sicurezza ha fornito strumenti innovativi per allontanare clandestini e delinquenti riducendo, allo stesso tempo, il degrado urbano. I dati del ministero dell’Interno vedono per il cuore verde d’Italia, nel primo trimestre del 2019, un calo dei reati del 10.9% rispetto a un anno fa. In particolare, a Perugia - 10.7% e a Terni - 11.5%. Si riducono anche gli stranieri ospiti nelle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 2.826 al 13 maggio 2018, sono diventati 1.917 al 13 maggio 2019 (- 32.17%: a Perugia -36.13% e a Terni - 22.36%).