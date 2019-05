Festa dei Ceri, un altro 15 maggio nella storia

Un altro 15 maggio è andato in archivio. Gubbio ha reso omaggio al suo Santo Patrono Ubaldo ripetendo il rito della Festa dei Ceri, secolare tradizione che racconta la stessa storia della città. Tante le emozioni. Corsa quasi perfetta con i Ceri di Sant'Ubaldo e San Giorgio che non hanno avuto particolari incertezze, Sant'Antonio è invece caduto in piazza Quaranta martiri, per poi rialzarsi subito e proseguire di nuovo spedito, così come accade nella vita della quale la Corsa è in fondo anche una metafora.

